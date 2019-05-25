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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maçın ardından - SİVAS İzle

Maçın ardından - SİVAS İzle

- Demir Grup Sivas spor Tekink Direktörü Hakan Keleş'in açıklamalarıMaçın ardından - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Hakan Keleş:"Alnımızın akıyla bu işten çıktığımızı düşünüyorum. Bu galibiyet ise bize büyük bir moral oldu. Artık önümüze bakacağız"SİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Hakan Keleş, sezonu Galatasaray galibiyetiyle tamamlamanın takıma moral olduğunu söyledi.

Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivas spor'un Galatasaray'ı 4 - 3 yendiği maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonu kazası belasız hayırlısıyla bitirdiklerini belirtti.
Şampiyon Galatasaray'ı kutlayan Keleş, küme düşen takımlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.Ligin son maçında taraftara galibiyet hediye etmek istediklerini dile getiren Keleş, şöyle konuştu:"41 puan yaptık, orta sıralara yaklaştık. Bizim için iyi oldu. Bu galibiyet taraftarımıza armağan oldu. Genel bir değerlendirme yapacak olursak ilk yarı iyi bir çıkışımız vardı, ikinci yarı biraz sakatlıklar, cezalılar, birkaç aksilik ve şanssızlıklarla zor maçlar çıkardık. Sonuçta iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki Avrupa kupalarını kovalayabilirdik ama kısmet. Kadro yetersizliği, kadroda biraz sıkıntılar çektik. Alnımızın akıyla bu işten çıktığımızı düşünüyorum. Bu galibiyet ise bize büyük bir moral oldu. Artık önümüze bakacağız." Sivas spor'daki ilk teknik direktörlük deneyiminin hatırlatılması üzerine Keleş, "Hatalar yapmış olabilirim. Bunlardan ders çıkarıp daha iyi olmaya çalışacağım." dedi.
Hakan Keleş, Sivas spor'da devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine "Ben zaten ekibin içerisindeydim. Başkanımız bana şans verdi, ben de iyi değerlendirdim. Mahcup etmediğimi düşünüyorum. Göreve gelirken de söylemiştim. Başkanımız bizde ne derse o olur. Onun düşünceleri bizim için çok önemli. Bakalım, görüşeceğiz ama başkan ne derse o olur." ifadelerini kullandı. - "O konuyu futbolculara bıraktık" Sivas sporlu futbolcuların şampiyon Galatasaray'ı sahaya çıkarken neden alkışlamadıklarının sorulması üzerine Keleş, "Biz o konuyu futbolculara bıraktık. Futbolcular da tam takım halinde değiller, eksikler, bilmiyorum... Onlar da ya unuttular, ya da maçın heyecanından da yapmış olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş Olsun Teknik Direktör Şampiyon Rektör Basın Mensupları 

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