Maçın ardından - Mehmet Özdilek - DENİZLİ

- Yukatel Denizli spor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklamasıDENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2 - 1 yenilen Yukatel Denizli spor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Bu ligin en fazla koşan ve topa sahip takımına karşı oynadık. Onun için biz çalışacağız. Evet kaybettik üzüntülüyüz. Ama lig devam ediyor." dedi.
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