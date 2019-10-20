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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Maçın ardından - Mehmet Özdilek - DENİZLİ

Maçın ardından - Mehmet Özdilek - DENİZLİ

- Yukatel Denizli spor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklamasıDENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2 - 1 yenilen Yukatel Denizli spor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Bu ligin en fazla koşan ve topa sahip takımına karşı oynadık. Onun için biz çalışacağız. Evet kaybettik üzüntülüyüz. Ama lig devam ediyor." dedi.

Teknik Direktör Rektör 

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