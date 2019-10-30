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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Maçın ardından - ÇANKIRI Video

Maçın ardından - ÇANKIRI Video

- Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal'ın konuşması - 1074 Çankırı spor teknik direktörü Fahri Aytaç'ın konuşmasıMaçın ardından - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İyi bir mücadele oldu, 3 - 1 kazanıp turu geçtik" - 1074 Çankırı spor Teknik Direktörü Fahri Aytaç: "Bir amatör kulüp teknik direktörü olarak Süper Lig takımıyla mücadele etmek gerçekten onur verici"ÇANKIRI (AA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda 3 - 1 kazandıkları 1074 Çankırı spor maçına ilişkin, "İyi bir mücadele oldu, 3 - 1 kazanıp turu geçtik." dedi.
Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Çankırı halkına kendilerine güzel ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.Ligde her zaman oynama fırsatı bulamayan oyuncularla diğer oyuncuları karma yaptıklarını aktaran Kartal, "Karma bir takımla Çankırı 'ya geldik. Rakibimiz her ne kadar alt ligde olmasına rağmen biz bu maça iyi hazırlandık ve buraya turu geçmek için geldik. İyi bir mücadele oldu, 3 - 1 kazanıp turu geçtik. Rakibimizi de tebrik ediyorum, centilmence güzel bir mücadele oldu. 1074 Çankırı spor da kendi gücünce iyi mücadele etti. Oyun çirkinleşmeden, sakatlık olmadan maçı tamamladık." diye konuştu.
Kartal, turu geçtikleri için oyuncularını tebrik etti. - 1074 Çankırı spor cephesi1074 Çankırı spor Teknik Direktörü Fahri Aytaç ise kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti.
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda Çankırı 'da ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Aytaç, şunları dile getirdi:"Bir amatör kulüp teknik direktörü olarak Süper Lig takımıyla mücadele etmek gerçekten onur verici. Tabii ki bugün sahada mücadele eden tüm oyuncularımı kutluyorum. Çünkü bir mücadele örneği yansıttılar sahaya. Netice itibariyle bugün mağlup olduk ve kupadan elenmiş bulunmaktayız. Çaykur Rizespor'a başarılar diliyorum. İnşallah umdukları skorları alarak yollarına devam ederler. Bizim için asıl olan takımımızı profesyonel lige taşımak. Bizim için gerçekten kupada buraya kadar gelmek de çok güzeldi."

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