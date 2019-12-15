Maçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın - İSTANBUL
- BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarıMaçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:"Sabırlı oyunumuzun karşılığını son bölümde aldık" - "Kitleye heyecan veren görüntü sergilemek istiyoruz. Bunlar çok tutmuyor, rağbet görmüyor. Biz de Malatyaspor olarak deplasmanlarda savunma oynayacağız"İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2 - 0 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, rakibin risk aldığı bölümlerde yakaladıkları şansı iyi değerlendirdiklerini söyledi.
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