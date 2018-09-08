Maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu - TRABZON İzle
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamalarıMaçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu: - " Gelecek için ısrarla bu ekibin üzerinde duracağım. Çok fazla da oyuncu yok zaten. Bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nın elemelerini kazanabilecek bir ekip yaratabilmek"TRABZON (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya'ya 2 - 1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Gelecek için ısrarla bu ekibin üzerinde duracağım. Çok fazla da oyuncu yok zaten. Bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nın elemelerini kazanabilecek bir ekip yaratabilmek." dedi. Lucecsu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak veya kaybetmenin büyük bir sorun olmadığını belirtti. Yeni bir ekip kurduklarını ifade eden Lucescu, "Kolay değil bu. Rusya ekibi 90'ar dakika oynamış, 6 hafta lig geçirmiş ekibin oyuncuları. Bizim için Serdar, Çağlar, Okay sezonun ilk maçını yaptılar." diye konuştu. Lucescu, Rusya takımının toplamda 6 kilometre fazla koştuğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Tabii rakipte avantajı fizik, ikili mücadeleleri kazanma, taktik olarak daha üstün oluyorlar. Bakarsanız bizim oyuncular kendi kulüplerinde oynamıyor. 2 - 3 - 4 günde rekabet edebilecek seviyeye getirebilecek oyuncu grubunu hazırlamak kolay değil. Umut ediyorum bu güzel yapmış oldukları transferlerden sonra kendi kulüplerinde oynayacaklar."İkinci yarıdaki oyunlarından dolayı ekibini tebrik eden Lucescu, "4 - 5 pozisyon vardı. Biraz aceleci olmasak, kolay top kaybetmesek goller atabilirdik. Kalecileri Zenit'te benim öğrencimdi, bugün harika bir maç çıkardı. Biz de inanılmaz 2 tane hata yaptık. İlk golde Şener itildi ama bu da tecrübedir tabi. İkinci golde de ekibime hiç ofsayt değil, oynayın dememe rağmen hakikaten aptalca bir gol yedik. Gelecek için ısrarla bu ekibin üzerinde duracağım. Çok fazla da oyuncu yok zaten. Bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nın elemelerini kazanabilecek bir ekip yaratabilmek." ifadesini kullandı.Lucesu, şöyle devam etti:"Bakarsınız sadece Türkiye sezonun başında eylül ayında iki maç yapıyor ve şimdi üç gün sonra bir maç daha yapacağız. Rusya ekim ayında kendi evinde turnuvaya başlıyor. Biz gruptaki tarihlere baktığınız zaman çok da favori olarak durmuyoruz. İkinci yarıdaki oyunumuzun tamamını üç gün sonra yapacağımız maçta tekrar etmek istiyoruz. Buradan daha yukarı seviyeye çıkmak istiyoruz. Önemli olan oyun futbolumuzun seviyesini yükseltmek. Defansta genç oyuncularımız var, bu da çok önemli tabi. Bakacağız."Oyunda lider arayışı içinde olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine ise Lucescu, "Benim oyunuma bakarsınız doğru, haklısınız. Yusuf'u denemek istedim. Trabzon spor'da oynarken Galatasaray'a karşı kazanmış bir zafer vardı. Sahayı biliyordu. Oğuzhan'ın değerini çok iyi biliyorum, anlatmaya gerek yok. Arkadan gelen gençleri de görmek istiyorum doğal olarak. Böyle bir karar almıştım" ifadesini kullandı.