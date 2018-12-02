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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Maç sonrası saha karıştı

Maç sonrası saha karıştı

-Amatör Lig maçında olaylar çıktı

- AFYON KARAHİSAR

Karahisar 


- Afyonkarahisar Süper Amatör Lig 8. hafta mücadelesinde Şuhut Belediye Hisarspor ile Dinar Belediyespor arasında oynanan müsabakada olaylar yaşandı. İki takım arasında oynanan müsabaka 1-1 biterken iki ekibin de hem teknik heyeti hem de oyuncuları orta hakem Ali Osman Tunç’un verdiği kararlara tepki gösterdi. Mücadele boyunca birbirleriyle tartışan futbolcular, yapılan fauller sonrasında da zaman zaman gerginlik yaşadı. Bir futbolcunun baygınlık geçirdiği müsabakada Hakem Ali Osman Tunç’un kararlarına tepki gösteren her iki takımın yöneticileri çileden çıktı. Çıkan olaylarda Şuhut Belediye Hisarspor’un antrenörü Abdullah Zeybek saha dışına çıkarılırken, futbolculara da kart yağdı.
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