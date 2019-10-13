Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Maç bitti kavga başladı

Maç bitti kavga başladı

Futbolcuların kavgasından detaylar

-Emniyet güçlerinin müdahalesi
-Detaylar

- - Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrası kavga çıktı KAYSERİ

- Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele veren Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrasında saha içerisinde kavga çıktı. Kayseri Argıncık Stadı'ndaki 2 numaralı sahada oynanan Yavuzspor - Başakpınar Belediyespor 1. Amatör Küme maçı sonrasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yavuzsporlu futbolcular, rakip takımdan bazı oyuncuların kendilerine küfür ettiği iddiası ile karşılık verince saha içi karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki kavga, emniyet güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye Arnavutluk Maçından KarelerTürkiye Arnavutluk Maçından Kareler
Cimbom Bir Puana Razı OlduCimbom Bir Puana Razı Oldu
Fenerbahçe - Antalyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Antalyaspor Maçından Kareler
Galatasaray - Paris Saint-Germain Maçından KarelerGalatasaray - Paris Saint-Germain Maçından Kareler
Beşiktaş Dağıldı Trabzon DörtlediBeşiktaş Dağıldı Trabzon Dörtledi
Derbide Gol Sesi ÇıkmadıDerbide Gol Sesi Çıkmadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı