Lusescu’nun ağzını bıçak açmadı



- UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta İsveç’le karşılaşan ve 1-0 mağlup olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Mircea Lucescu, basın toplantısından bir soru cevaplayıp çıktı. A Milli Takım’da Teknik Direktör Mircea Lucescu, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşma yapmadı. Sadece soruları cevaplayan Mircea Lucescu, bir gazetecinin takımda sol bekin çıkıp yerine sol bekin girmesini sorması üzerine, “Bu söylediğiniz konunun sol bekin çıkıp yerine sol bekin oyuna girmesinin bir önemi yok çünkü sonucu da etkileyen bir şey değildi bu çünkü sonuçta Hasan Ali orada gerekli git golleri yapamıyordu biraz daha ofansif oyunu ileri itmek için oyuncuyu değiştirdik. Yoksa hani taktiksel anlamda değil” şeklinde cevap verdikten sonra basın toplantısını noktaladı.

