Lucescu: 'Seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum' -2

- A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Karadağ maçı öncesi yaptığı açıklamada, "1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum" dedi.

A Milli Takım'ın hazırlık maçında yarın Karadağ ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Mircea Lucescu ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu. Genç bir takım kurduklarını aktaran Lucescu, "Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmak lazım. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 10 tecrübeli, 1 genç ile oynamak kolay ama 5 genç ile bir şeyler yapmak çabuk olmuyor. Antrenöre işini yapmak için müsaade etmek lazım. Sadece gençlerden ekip kurup da, içine tecrübeli abiler koymadan mümkün değil, kolay değil. 3-4 abi olacak ve bu abiler de gençlere örnek olarak yol gösterecek" dedi.

"Tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım" Tecrübeli oyuncuların önemine değinen Mircea Lucescu, "5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm gençlere daha fazla şans verdim. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Nerede oynarsa oynasın, milli takıma yardımcı olacaksa, tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım. Benim için önemli olan, bütün oyuncuların milli takıma gelmek istemesini sağlamak. Tekrar milli takımda oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli" şeklinde konuştu.

"Seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum" Yeni bir ekip kurmak için gereğini yapacağını aktaran deneyimli teknik adam, "1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Bütün arzumla, isteğimle, yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum. Kolay değil. Kulüplerin kendi seyircisi var ve milli takım tüm ülkeyi kapsıyor. Sabrımız olursa, çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Romanya'da, Dinamo Bükreş'te, Ukrayna'da, İtalya'da hep bunları yaptım. Yeni bir ekip kurmak için gerekenleri yaptım" diye konuştu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ise, "Avrupa'da şu anda iyi giden bir performansımız var, benim olsun, Enes'in olsun, Cenk abinin olsun, Çağlar'ın olsun. Şu an performansımız iyi gidiyor, milli takıma yansıtırsak iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda bunu milli takıma da yansıtırsak, gelecek daha iyi olacak" dedi.