Lucescu: 'Aynı yaş grubunda 6 veya 8 yıl beraber oynayacak bir ekip kurmak istiyoruz' - ANTALYA
Lucescu: "Aynı yaş grubunda 6 veya 8 yıl beraber oynayacak bir ekip kurmak istiyoruz" - ANTALYA - Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti maçına doğru - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamaları - Teknik Direktör Lucescu'nun salondan ayrılması - A Milli Futbol Takımının antrenmanından detaylarANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya Stadyumu'nda İrlanda Cumhuriyeti ile oynanacak özel maç ile ilgili basın toplantısı düzenledi.