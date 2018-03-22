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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Lucescu: 'Aynı yaş grubunda 6 veya 8 yıl beraber oynayacak bir ekip kurmak istiyoruz' - ANTALYA

Lucescu: 'Aynı yaş grubunda 6 veya 8 yıl beraber oynayacak bir ekip kurmak istiyoruz' - ANTALYA

Lucescu: "Aynı yaş grubunda 6 veya 8 yıl beraber oynayacak bir ekip kurmak istiyoruz" - ANTALYA - Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti maçına doğru - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamaları - Teknik Direktör Lucescu'nun salondan ayrılması - A Milli Futbol Takımının antrenmanından detaylarANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya Stadyumu'nda İrlanda Cumhuriyeti ile oynanacak özel maç ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İrlanda Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

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