Lucecu: “Sadece kritik yapıyorlar'



- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Kompedanlık alanları kritik yapmak. Bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Benim arkamda gerçekler yaptığım başardığım bir tarih var. O tarihte başarılar var" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile Antalya’da yaptığı hazırlık maçında 0-0 berabere bitti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, 3-3,5 aylık süreçte önemli olan milli takım oyuncularının kendi kulüplerinde nasıl performans göstereceği olduğunu söyledi.



Bir sonraki toplanmaya eski oyuncularında dahil olmasını beklediklerini kaydeden Lucescu, “Problemsiz şekilde. Bu sene hep sağlık problemleri oldu, sakatlanmalar oldu. O yüzden gençlerle yola çıktık. Ukrayna’da bundan 3-4 sene önce aynısı yaptı, gençleştirdi takımı. Ukrayna’dan 8 Shaktar Donetskli oyuncu vardı. Bugün milli takımda oynuyorlar. Çok iyi oynadılar kendi liglerinde birinci oldular. İyi oynuyorlar. Biz de Ukrayna gibi gençleri aynı şekilde aynı seviyeye getirmeyi umut ediyorum.Ukrayna ekibinde oynayan oyuncuların hepsi UEFA liginde, Şampiyonlar Lig’inde takımlarında ilk 11 oynayan oyuncular var. Bizde mart ayında aynı tip oyunumuza devam edebiliriz” diye konuştu.

"Ruha sahip oyuncular" Milli takımda kontrat olmadığını dile getiren Lucescu, “Kulüp gibi değil, ülke aşkına, ülke sevgisi adına, forma sevgisi, futbol sevgisi adına ülkedeki insanların duyguları adına gelmesi lazım. Bir kere gel gelme, bir dahakine gelirim gibi durumlar söz konusu olmaması lazım. Bu işi ülke adına yapmak için bu ruha sahip olmak gerekir. Bu ruha sahip olan arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Eleştirilere cevap Spor basınında kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili soruya Mircea Lucescu, “Ne söylememi istiyorsunuz. Bunu söyleyen insanlar o işin seviyeleri nedir. Kritiklerle milli takıma yardım etmiyorlar ki. Kompedanlık alanları kritik yapmak. Ben, bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Benim arkamda gerçekler yaptığım başardığım bir tarih var. O tarihte başarılar var. Doğal olarak kontrat konuşanlar ne konuşuyor bilmiyorum. Benim mesleğime insanlığa saygım var. Gençlere yardım edeceklerine kendi kulüplerinde oynamaları için onları daha iyi yere taşımak için yazılar yazmaları gerekeceğine, sadece kritik yapıyorlar, çözüm bulmuyorlar. Bu bir çözüm değil” açıklamasını yaptı.

