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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Liverpool, Süper Kupa mücadelesi için İstanbul’da

Liverpool, Süper Kupa mücadelesi için İstanbul’da

Futbolcuların havalimanına gelişi ve uçaktan inerken çiçeklerle karşılanması

Apron 

-Terminalde bando takımının gösterisi
-Futbolcu yakınlarının törenle karşılanmasından görüntü
-Detaylar

- İSTANBUL

- UEFA Süper Kupa müsabakası kapsamında Chelsea ile karşı karşıya gelecek olan Liverpool, İstanbul’a geldi. Yarın saat 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi İstanbul'a gelen ilk takım dün gece saatlerinde Chelsea olmuştu. Karşılaşma öncesi bugün Liverpoollu futbolcular da İstanbul’a geldi. Saat 16.15’te özel uçakla İstanbul Havalimanı’na inen futbolcular ve teknik heyet apronda havalimanı işletmecisi İGA tarafından çiçeklerle karşılandı. Havalimanındaki işlemlerini tamamlayan takım daha sonra otobüsle kalacakları otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı. Futbolcu yakınları için terminalde törenle karşılama Öte yandan Liverpoollu futbolcuların aile ve yakınlarının yanı sıra bir grup taraftar da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali’nde, havalimanı işletmecisi İGA tarafından bando eşliğinde törenle karşılandı. Bazı yolcuların ise eğlenceli anlara sahne olan töreni cep telefonlarına kaydettiği görüldü.
Chelsea ve Liverpool arasındaki maç, yarın saat 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.
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