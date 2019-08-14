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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Liverpool, Beşiktaş Vodafone Park’a giriş yaptı

Liverpool, Beşiktaş Vodafone Park’a giriş yaptı

Liverpool'ın stada giriş görüntüleri

- İSTANBUL


- Liverpool, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Chelsea maçı için Vodafone Park’a giriş yaptı. UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool, bu akşam saat 22.00’de başlayacak mücadelede Chelsea ile karşılaşacak. Stephanie Frappart’ın düdük çalacağı zorlu mücadele öncesi İngiliz ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park’a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Liverpool’u çok sayıda taraftar karşıladı.
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