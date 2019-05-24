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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Lise öğrencilerinin voleybol hakemi olması için 'Voleybol Hakemlik Kursu' başladı

Lise öğrencilerinin voleybol hakemi olması için 'Voleybol Hakemlik Kursu' başladı

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Açılış Töreni Yabancı Dil Lise Öğrenci Dünya Şampiyonası Türk Gençliği 

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- SAKARYA

- Türkiye'de bir ilk olarak lise öğrencilerinin voleybol hakemi olmasına imkan tanıyan Voleybol Hakemlik Kursu'nun açılış töreninde konuşan Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Aksu, "Ülkeye, Atatürk gençliğine layık bir insan olmak istiyorsanız lütfen lisan bilin" dedi.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Voleybol Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye'de bir ilk olan lise öğrencilerinin voleybol hakemi olmasına imkan sağlayan Voleybol Hakemlik Kursu'nun açılış töreni Ahmet Akkoç İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti. Törene Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Aksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Sabahattin Karakoç, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aziz Yener ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunun ve İstikal Marşı'nın okunmasının ardından program konuşmalarla devam etti. "Lütfen lisan bilin" Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Aksu, "Türkiye'de Voleybol Federasyonu'nun öyle hakemleri var ki dünya şampiyonasını yönetmiş, dünya finalini yönetmiş ve dünyada olimpiyatları yönetmiş. Başka branşta yok bu. Bu yalnız Türkiye Voleybol Federasyonu'nun içinde var. Sizden bir tek isteğim var. Ne olur yabancı dil bilin. İngilizce'yi iyi öğrenin. Eğer İngilizce'yi iyi öğrenirseniz önünüz açıktır. Size, ülkeye, Atatürk gençliğine layık bir insan olmak istiyorsanız lütfen lisan bilin" dedi.
"Onlara fırsat tanımalıyız" İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise, "Protokolümüzü imzaladık. 70 öğrenci için çıktığımız yol gördüğünüz gibi salonun tamamını doldurmuştur. Diğer federasyonlarımızdan da aynı çalışmayı yapma konusunda sürekli teklifler almaya başladık. Bu bizi ümitlendirdi ve mutlu etti. Gençlerimizin ilgi duyduğu spor alanlarında onlara fırsat tanımalıyız. Kendilerini keşfedebilmelerini ve geliştirebilmeleri için yol çizeceğiz. Zaten gençlerimiz yapmak istedikleri çalışmalarda gerekli enerji ve sinerjiye sahipler. Bizim şu an sadece rehberliğimize ve yol göstericiliğimize ve onların önlerindeki engelleri aşmamıza ihtiyaçları vardı. Biz bunu gerçekleştirmeye çalıştık" diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrencilere yönelik eğitim Ersin Altıparmak tarafından verildi.

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