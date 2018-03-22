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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Ligde kalmak için 35-37 puanın yeterli olacağını düşünüyorum' - ANKARA

'Ligde kalmak için 35-37 puanın yeterli olacağını düşünüyorum' - ANKARA

"Ligde kalmak için 35 - 37 puanın yeterli olacağını düşünüyorum" - ANKARA - Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri - Basın mensupları - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın basın toplantısıÖzat'ın ligde kalma hesabı 35 - 37 puan - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat:"Ligde kalmak için 35 - 37 puanın yeterli olacağını düşünüyorum" - "40 - 43 puan hedefim hala devam ediyor. Sezon sonuna kadar hedefimiz 12 - 14 puan toplamak"ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de kalmak için bu sezon 35 - 37 puanın yeterli olacağını savundu.Ümit Özat, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 27 puanla Gençlerbirliği'nin 16. sıradaki yerinin kırmızı - siyahlı taraftarı tedirgin edebileceğini belirterek, "Önümüzde 8 haftalık yol, herkesin de birbirinden zor maçları var. Bizim görevimiz moralleri yüksek tutmak." dedi.
Gençlerbirliği'nin ligden düşmek gibi bir endişesi olmayacağına vurgu yapan Özat, "Önümüzdeki 4 maçta 6 puan toplamayı hedefliyoruz. Sonrasında rakibimiz diyebileceğimiz Antalyaspor ile karşılaşacağız." diye konuştu.
Ligde kalmak için 35 - 37 puanın yeterli olacağını düşündüğünü dile getiren Özat, "Evkur Yeni Malatyaspor maçından da kötü bir sonuçla dönebiliriz. Futbolda her şey var. İnişli çıkışlı dönemlerin olması doğaldır. Puan ortalamasındaki düşüşü dışarıdan getireceğimiz bir galibiyetle telafi edebiliriz." ifadelerini kullandı."Gençlerbirliği bir tane. Başta ben olmak üzere herkesin sahip çıkması lazım." diyen Özat, şunları kaydetti:"Camiaya bu mesajı vermek istedim. Kul kurar kader gülermiş. 40 - 43 puan hedefim hala devam ediyor. Sezon sonuna kadar hedefimiz 12 - 14 puan toplamak. Bizim bu ligde düşme gibi bir sorunumuz olmayacak. Bütün enerjim, kalbim ve beynimle bu takımın başarılı olması için elimden geleni yapıyorum. Hiçbir hayalim bu saatten sonra bu takımın ligde kalmasını sağlamaktan daha önemli değil."

Kader Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

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