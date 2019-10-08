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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Liderler konferansı Londra’da gerçekleştirildi

Liderler konferansı Londra’da gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın konuşması

Atmosfer Misyon Yurt Dışı Konferans Şahit 

-Hamit Altıntop'un konuşması
-Tuncay Şanlı'nın konuşması

- LONDRA

- İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarına, Türkiye Futbol Federasyonu Londra’da başladı.
Londra’da bulunan Twickham Stadyumunda gerçekleştirilen liderler konferansına, Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Şanlı ve Hamit Altıntop katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, 2005’de gerçekleştirilen ve İngiliz Takımı Liverpool’un kupayı kazandığı UEFA Şampiyonlar ligi finalinden çok daha iyi bir hazırlık dönemi olacağının altını çizdi. Yardımcı konuşmasında, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak misyonumuz ülkemizi yurt dışında tanıtmak, yurt dışındaki önemli finalleri önemli etkinlikleri ülkemize getirmek, bunun karşılığında da UEFA'dan ve ya FIFA'dan onların tecrübesini onların bilgisini, ülkemiz futbolunu geliştirmek için getirmek. Ülkemiz çok popüler, tarihi turistik tarafları çok önemli, çok büyük ve çok değerli bir ülke, biz de elimizden geldiğince Türkiye Futbol Federasyonu olarak en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.
Panelde konuşan Tuncay Şanlı, yaptığı açıklamada, “2005 finalini herhalde kimse unutamaz, özellikle Liverpoollu'lar. Tabii Milanlı'lar da unutamaz. Ben o stattaydım, inanılmaz bir atmosfer vardı. Çok güzel hazırlanmıştık, şimdi bu finale de federasyonumuz da devletimiz de inanılmaz bir hazırlık içinde. Bugün bunun hem anlatımı, hem gösterimi için buradaydık. Güzel keyifli bir ortamdı, hazırlıklar çok güzel devam ediyor. Misafirperver olduğumuzu zaten bütün dünya biliyor. O yüzden tekrardan finalin İstanbul’da olması bizim için de prestij anlamında da çok önemli. O yüzden de tarihi bir finale tanıklık edeceğimizi ben tahmin ediyorum” dedi.
Eski milli futbol Hamit Altıntop ise konuşmasında, “Böyle bir finalin ülkemizde olması çok önemli, burada sorumluluğumuz da büyük diye düşünüyorum. Ben elçi olarak ayrı bir mutluluk içindeyim. Şimdiden çalışmalara başladık, ulaşım konusunda, ağırlama konusunda ve inşallah 2005’ten daha iyi bir final olur. Biz de şahitlik ederiz inşallah" vurgusunu yaptı. 2020 Şampiyonlar Ligi Finali 30 Mayıs’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
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