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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Lider Sivasspor kupa maçına hazır - SİVAS

Lider Sivasspor kupa maçına hazır - SİVAS

- Antrenmandan genel görüntüler - Hugo Vieira'nın sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakması - Ziya Erdal'ın açıklamaları Lider Sivas spor kupa maçına hazırSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, koşuyla başladı.
Futbolcular açma ve germe hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.Antrenman çift kale maçla sona erdi.İdmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka, dinlendirilen Mustapha Yatabare ile Fernando katılmadı.Antrenman sırasında takım arkadaşıyla girdiği pozisyon sonrasında sakatlanan forvet oyuncusu Hugo Vieira ise çalışmayı yarıda bıraktı. - Ziya Erdal: "Şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"Antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulunan savunma oyuncusu Ziya Erdal, haftalar ilerledikçe takımdaki tüm futbolcuların performansında artış yaşandığını söyledi.

Hangi mevkide olursa olsun her oyuncunun performansını artırdığını belirten Ziya, "Bunda hocamızın gerçekten çok büyük katkısı var. Çalışmayı seven bir grubuz, çalışınca ve isteyince de Allah veriyor." dedi.
Ligde Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmada alışık olmadığı bir mevkide orta sahada forma giydiğini anımsatan Ziya, "Kendime inanıyordum, hocamızda sağolsun güvendi ve formayı verdi. Performansımdan ziyade takımın kazanması önemliydi. Şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ben de elimden geldiğince takımıma yardımcı olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Yarış Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları Irak 

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