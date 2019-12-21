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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Lider Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Lider Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Sivasspor antrenman

- SİVAS

Hatıra Fotoğrafı Dolar Öğrenciler Rektör 


- Süper Lig’in lideri DG Sivasspor, 16. hafta maçında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımlacıları yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar ana bölümde ise çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Öte yandan Ankara Sivasspor Futbol Okulu öğrencileri kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret ederek Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan imza alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Yiğidolar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Gençlerbirliği ile Sivasspor, yarın saat 14.00’te Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
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