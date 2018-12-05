Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Levent Şahin: 'Şans verdiğimiz genç oyuncular bunu çok iyi değerlendirdi'

Levent Şahin: 'Şans verdiğimiz genç oyuncular bunu çok iyi değerlendirdi'

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin'in açıklaması

- Levent Şahin: "Şans verdiğimiz genç oyuncular bunu çok iyi değerlendirdi" ANKARA

Bild Irak 


- Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, 2-1 yendikleri Keçiörengücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şans verdiğimiz genç oyuncular bunu çok iyi değerlendirdi" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Başkent temsilcisi Keçiörengücü’ne konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maç sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, "Öncelikle mevcut koşullar doğrultusunda bizi burada özenle ağırlayan Keçiörengücü Spor Kulübüne, çalışanlarına ve personellerine çok teşekkür ediyoruz. Stat, saha zemini ve bir diğer unsurlar herkesin bildiği malum şeyler. Her iki takım oyuncuları için bizi sevindiren tek şey, bu zeminde sakatlığın olmamasıydı. Şans verdiğimiz genç oyuncular bunu çok iyi değerlendirdiğini ve geleceğe umutla bakmaya neden oldukları için oyundan dolayı onlara ayrı parantez açıp hepsini tebrik ediyorum. Umarım ekran başındaki ve tribündeki futbolseverler de keyifli bir maç izlemişlerdir. Bu kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Avantaj sağladık. İkinci maçtan sonra da bu yolda sonuna kadar devam etme adına skor alırız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Şahin, Galatasaray’ın Kulüpler Birliği ile ilgili alınan karara ilişkin gelen soruyu ise cevapsız bıraktı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı