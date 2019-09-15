Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Levent Eriş: “Rakibin ofsayt golünü yesek emeğimiz heba olacaktı”

Levent Eriş: “Rakibin ofsayt golünü yesek emeğimiz heba olacaktı”

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş'in konuşması

- ADANA

Tarım Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Adana Demirspor maçının ardından, “Bu ligde ‘VAR’ olmaması sıkıntı. Eğer rakibin ofsayt pozisyonundaki golünü yeseydik emeğimiz heba olacaktı” dedi.
TFF. 1. Lig’in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adanaspor, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, “Maçın 35 dakikasını 10 kişi tamamlamış geçen haftanın bir benzerini yaşamış ve takım olarak ilk devre istediklerimizi gerçekleştirememiş ama ikinci devre 10 kişiyken yakaladığımız 3-4 tane pozisyon ve rakibin bir pozisyonu var çok net bir ofsayt. Bu ligde ‘VAR’ olmaması sıkıntı. Bu golü yeseydik emeğimiz heba olacaktı.. Eksik olan taraflarımız var henüz bazı oyuncularımız henüz hazır değil. Bu aralar iyi geliyor ama bazı oyuncularımızın bizimle birlikte olmayışı kötü etkiliyor. İnşallah hiç kaybetmeyen takım görüntümüz devam edecektir. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yiğidin hakkını yiğide veren anlayışları var. Çocuklarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Aslan gibi mücadele ettiler” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı