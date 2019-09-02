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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Lemina, Galatasaray için İstanbul'da Haberi

Lemina, Galatasaray için İstanbul'da Haberi

Mario Lemina'nın havaalanından görüntüleri

- İSTANBUL

Lyon Dell Yalın Forma Trol 


- Galatasaray'ın yeni transferi Fransız orta saha Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Galatasaray, transferin son gününü hareketli geçiriyor. Uzun süredir uğraş verdiği Falcao transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, Southampton'dan kadrosuna kattığı 26 yalındaki Fransız orta saha Mario Lemina'yı da İstanbul'a getirdi. Lemina'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Juventus'tan Southampton'a 17.25 milyon Euro bedelle transfer olan Lemina, 23 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol, 1 asiste imza attı.
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