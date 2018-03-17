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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Le Guen: “Savaşmaktan vazgeçecek son kişi benim”

Le Guen: “Savaşmaktan vazgeçecek son kişi benim”

Le Guen'in açıklamaları

- BURSA

Savaşçı Basın Toplantısı Toplantı Nitelik Rektör 


- Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Sivasspor’a karşı dev bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Milli takım arası öncesinde bu 3 puan hayati öneme sahipti” dedi.
Le Guen, kendisine yönelik gelen tepkilere ilişkin ise, “Benim açımdan yaralayıcı değildi. Ben savaşmaya hazırım, savaşçıyım. Savaşmaktan vazgeçecek son kişi de benim” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Çok mutluyum. Dev bir galibiyet aldık. Bizim açımızdan çok önemliydi. Puan durumundaki tabloya bakarsak ne kadar büyük bir galibiyet aldığımız ortaya çıkıyor. Milli takım arası öncesinde bu 3 puan hayati öneme sahipti. Oyuncularımı kutluyorum. Maçın ambiyansı bazı anlarda farklı noktalara gitse de oyuncularım maçın organizasyonundan ödün vermediler. Onları kutluyorum” dedi.
“Ben savaşmaya hazırım, savaşçıyım” Taraftarlardan gelen tepkilerin sorulması üzerine Le Guen, “Bazen anlamaya gerek yoktur. Tahmin edebilirsiniz o sesler yükseldikçe. Oyuncularım iyi bir oyun ortaya koydular. Benimle alakalı tepki olması çok normal. Bununla da baş edebileceğimi düşünüyorum. Başkana tepki gösterilmesi beni şaşırttı. Elini taşın altına koyduğunu biliyorum. Ona gelen tepkiler beni şaşırttı. Benim açımdan yaralayıcı değildi. Ben savaşmaya hazırım, savaşçıyım. Savaşmaktan vazgeçecek son kişi de benim” diye konuştu.
“Robinho, Kone, N'Dinga gibi oyunculara karşı oynadık” Taraftarlara saygı duyduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, “Taraftarlarımıza her maç ihtiyacımız var. Biz bugün Robinho, Kone, N'Dinga gibi oyunculara karşı oynadık. İnsanlar belki de 4-5 atmamızı bekliyorlar ama karşımızda nitelikli bir takım var. 1-0 kazanabildiğimiz için oyuncularımla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

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