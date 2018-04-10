Le Guen kulüpten ayrıldı Haberi

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- BURSA



- Bursaspor’un tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği Fransız çalıştırıcı Le Guen, tesislerden ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpte son haftalarda alınan kötü sonuçların faturası Teknik Direktör Le Guen’e kesildi. Dün Özlüce Tesisleri’nde yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Le Guen’den, sözleşmesinde yer alan 1 milyon Euro’luk tazminatında fedakarlık yapması istendi. Ancak deneyimli teknik adam yeşil-beyazlı idarecilerin bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Bugün öğle saatlerinde yeniden yöneticiler ile görüşen Le Guen, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yapılan bütün tekliflere yine olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Bursaspor Kulübü, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Bu gelişmenin ardından saat 14.45 sıralarında Le Guen ve yabancı yardımcıları kulüp tesislerinden ayrıldı. Basın mensuplarının ön kapıda görüntü almak için beklediği deneyimli çalıştırıcı ve ekibi, tesislerin arka kapısından çıktı.

