Le Guen: “Bana git denilirse giderim”



- Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bana git denilirse giderim. Ben hala bu durumdan çıkabileceğimize inanıyorum. O yüzden de son ana kadar savaşmaya devam edeceğim” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Oyunumuzu sonuca çeviremedik ve çeviremediğimiz için de cezalandırıldık. Bugünkü maçın özeti bu. Neredeyse her şeyi yaptık kazanmak için. 20-30 arası orta yaptık, duran top kazandık. Oynadığımız oyunu sonuca çeviren bir takım olabiliriz” dedi.

“Bana git denilirse giderim” Taraftarların istifa çağrılarının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, “Pes edecek son adam benim. Ben ne kadar çalıştığımı, ortaya kendimi koyduğumu biliyorum. Oyuncularım da ellerinden gelen çabanın tamamını ortaya koyuyorlar. Bana git denilirse giderim. Ben hala bu durumdan çıkabileceğimize inanıyorum. O yüzden de son ana kadar savaşmaya devam edeceğim” diye konuştu.

“Moussa daha iyiye gitmeli” Moussa Sow’un geldiği günden beri çok fazla aşama kat ettiğini ifade eden Le Guen, “Moussa’nın fiziksel olarak daha iyiye gitmesi gerektiği herkes tarafından biliniyor. Moussa geldiğin günden beri çok fazla aşama kat etti. Hafta boyunca iyi bir performans gösterdiğini düşündüm. Hareketli bir maç geçirdiğini düşünüyorum. İlk 11 olarak seçtim onu. Moussa daha iyiye gitmeli ama bunu için daha fazla süre alması gerekiyor” şeklinde konuştu.



