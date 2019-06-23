LAY-UP Basketbol Turnuvası, Marmaris'te sona erdi - MUĞLA Video
- Turnuva hocalarının gösteri karşılaşması - Ödül töreninden detay - Turnuvanın organizatörlerinden Selçuk Bilgiç'in açıklamalarıLAY - UP Basketbol Turnuvası, Marmaris'te sona erdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen LAY - UP Basketbol Turnuvası ödül töreni ile sonlandı.Turnuvada, Minik Erkeklerde VAM, Küçük Erkek A'da Goxu, Küçük Erkek B'de VAM, Yıldız Erkeklerde Goxu, Gençlerde İncek, Yıldız Kızlarda Doğan Hakyemez takımları şampiyon oldu.VAM Sport ve SB Sportif organizasyonları iş birliğinde, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu ve Marmaris Ortaokulu Spor Salonu ve Pineta Otel'de düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin çeşitli illerinden 24 takım ve 500 sporcu yer aldı.Turnuvanın organizatörlerinden Selçuk Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok keyifli bir turnuva yaşadıklarını sporcuların sakatlanmadan çok mutlu şekilde turnuvayı bitirdiklerini söyledi.
Türkiye’nin çeşitli illerinden 500 sporcunun turnuvada mücadele ettiğini aktaran Bilgiç, "Hem tatil hemde spor dolu bir turnuva oldu. Bundan sonraki hedefimiz turnuvamızı geleneksel hale getirmenin yanında uluslararası bir hale getirmek. Sportif ve kültürel bir birliktelik sağlamak olacak amacımız." diye konuştu. Siteler Mahallesi'nde Pineta Otel'de düzenlenen ödül töreni ile dereye giren takım ve sporculara ödülleri verildi. Turnuvada kategoriler ve dereceye giren takımlar şöyle oluştu: - Minik Erkek1 - VAM2 - Doğan Hakyemez3 - İskenderun 12 Dev Adam - Küçük Erkek A1 - Goxu2 - İncek3 - Ankaura - Küçük Erkek B1 - VAM2 - Ankaura3 - Doğan Hakyemez - Yıldız Erkekler1 - Goxu2 - Karşıyaka Yalıspor3 - İncek - Gençler1 - İncek2 - Goxu3 - SAS - Yıldız Kızlar1 - Doğan Hakyemez2 - Yeşil Marmaris3 - Ankaura
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