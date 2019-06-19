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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
LAY-UP Basketbol Turnuvası, Marmaris'te başladı - MUĞLA

LAY-UP Basketbol Turnuvası, Marmaris'te başladı - MUĞLA

- Turnuvanın ilk karşılaşmasından detaylar - Turnuvanın organizatörlerinden Alper Altıncı açıklamasıLAY - UP Basketbol Turnuvası, Marmaris'te başladıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen LAY - UP Basketbol Turnuvası başladıVAM Sport ve SB Sportif organizasyonları iş birliğinde, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu ve Marmaris Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin çeşitli illerinden 24 takım ve 500 sporcu yer alıyor.Turnuvanın organizatörlerinden Alper Altıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, profesyonel takımların altyapılarındaki çocukların hem eğlenip hem de maçlarla iyi bir turnuva geçireceklerini söyledi.

Turnuvada karşılaşmalar haricinde yarışmalar ve etkinliklerin de yapılacağını belirten Altıncı, "24 kulüpten 500 sporcumuz bu turnuvada mücadele edecek. Çocuklarımızın gelişimi için hem eğlenerek hem de güzel zaman geçirerek buradan mutlu ayrılmalarını istiyoruz. Maçlarımızı resmi hakemlerle yapıyoruz. Hem tatil hem de karşılaşmalar yapacaklar. Basketbol ve voleybol dolu günler geçirecekler." diye konuştu.
Altıncı, maçları sosyal medyada canlı yayınladıklarını, ilk kez düzenledikleri turnuvayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Turnuva, 23 Haziran'da final maçları ve ödül töreni ile sona erecek.

Sosyal Medya Yarış Canlı Yayın Ödül Töreni 

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