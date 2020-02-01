Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek

Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek

Larkin'in paylaştığı video

- - Anadolu Efesli yıldız Shane Larkin: "Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" İSTANBUL

Sosyal Medya Oyaca Basketbol Forma 


- Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı.
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye'yi seçti. Başarılı basketbolcu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, A Milli Erkek Basketbol Takımı için er dökeceğini söyledi.

Larkin, "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için, terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı