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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kütahyaspor'a engelli vatandaşlardan destek

Kütahyaspor'a engelli vatandaşlardan destek

Genel ve Detay Görüntüler

Görme Engelli Vatandaş Görme Engelli Görme Engelliler Engelli Vatandaş Yeşil Sahalar 

-Engellilerin maçı izlemesi
-Emine Yerli ile Röportaj
-İsmail Barış ile röportaj
-Hatiye Yakar ile röportaj

- KÜTAHYA

- Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden geldi. Maç öncesi mavi-lacivertli takıma başarılar dileyen görme engelli vatandaşlar, Dumlupınar stadında oynanan Kütahyaspor-Anadolu Üniversitesispor maçında heyecan dolu anları üniversite öğrencilerinden dinlediler. TFF Bal 10. Grupta mücadele eden Kütahyaspor’a şampiyonluk yolunda engelliler 'yanınızdayız' mesajı verdiler. Maç öncesi futbolcular ile birlikte sahaya çıkan görme, bedensel ve zihinsel engelli vatandaşlar Kütahyaspor'a şans diledi. Kütahyaspor’un evinde Anadolu Üniversitesi maçında yeşil sahalarda az görülür bir olayında gerçekleşti, futbol maçına gelen görme engellilere Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Yaşamı destekleme topluluğu üyeleri ise görme engellilere maç anlatımı yaptılar. Kütahya’da engelli stk’lar ile Kütahyaspor'a destek için maça misafir olduklarını söyleyen, Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu başkanı Emine Yerli, “Bugün burada Kütahya’da engelli STK’lar ile Kütahyaspor’a destek için maça geldik. Ayrıca topluluk üyesi arkadaşlarda görme engelli vatandaşlara maç anlatımı yaptılar. Biz engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak için çabalıyoruz. Şampiyonluk yolunda da Kütahyaspor’a başarılar diliyoruz” diye konuştu.
Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, “Biz buraya Altı Nokta Körler Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi ve Engelli STK’ları ile Kütahyaspor’a destek için geldik. Bugün tribünde görme engelli vatandaşlarımız var. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Yaşamı destekleme topluluğu üyeleri görme engellilere maç anlatımı yapıyorlar. Bu futbol maçlarında az görülür bir olay" şeklinde konuştu.
Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar ise, "Engelliler olarak spor’un hayatımızda ki yerinin ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bizde bugün Kütahyaspor’un yanındayız. Kütahyaspor’a başarılar diledik” dedi.
Karşılaşma Anadolu Üniversitesi'nin 3-1'lik üstünlüğü ele sona erdi.
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