Kütahya’nın altın kızı Avrupa Şampiyonası'nda

-Antremandan görüntüler

-Hacer Yılmaz ile röportaj

-İdris Güleç ile röpotaj



- KÜTAHYA



- Kütahya’nın son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sporcular arasında bulunan Hacer Yılmaz, Avrupa Şampiyonası barajını geçerek 5-8 Temmuz tarihlerinde Macaristan’ın Györ kentinde düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek. Her gittiği turnuvadan ve çıktığı her müsabakayı derece ile tamamlayan Kütahyalı 800 metre koşucusu Hacer Yılmaz, bu kez milli forma ile ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek. Eskişehir’de 27 Mayıs tarihinde düzenlenen olimpik deneme yarışını 2.13’lük derecesi ile geçen Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da 800 metrede birinci olarak Türkiye'yi 5-8 Temmuz tarihlerinde Macaristan’ın Györ kentinde düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Son çalışmalarını tamamlayarak şampiyonanın yolunu tutan Hacer Yılmaz, son 1 aydır şampiyona için yoğun bir program ile antrenmanlarına devam ediyor. Diğer sporcu arkadaşları sezonu kapatırken kendisinin çalışmalara devam ettiğini söyleyen Hacer Yılmaz, “Son bir aydır antrenmanlara yoğun bir tempo ile devam ediyoruz. Diğer arkadaşlarımız sezonu kapatırken biz sezonu kapatmadık ve tamamen Avrupa Şampiyonası için hazırlandık. Heyecanlıyız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya ile dönmek istiyorum” diye konuştu.

En büyük hayali Olimpiyat şampiyonu olmak Atletizme 5 yıl önce başlayan ve bugüne kadar birçok madalya elde eden Hacer Yılmaz, en büyük hayalinin ise olimpiyatlara katılmak ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.

Atletizm Antrenörü İdris Güleç ise başarılı sporcu hakkında şunları söyledi: “Hacer Yılmaz bizim Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan ilk sporcumuz. Daha önce birçok sporcumuz birçok şampiyonaya katıldı ancak bu düzeyde en iyilerin olduğu bir şampiyonaya katılan ilk sporcumuz olacak. Hacer ile ilgili bizim hayallerimiz var. Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile olimpiyatlar. Şu an Avrupa Şampiyonası'nı görüyoruz, inşallah önümüzdeki süreçte de dünya ve olimpiyat şampiyonalarında Hacer Yılmaz'ı göreceğiz” şeklinde konuştu.