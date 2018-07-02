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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası - ÇANAKKALE

Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası - ÇANAKKALE

- Şampiyonadan detaylar - Faruk Solpan ile röportajKuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Çanakkale 'de düzenlenen şampiyonaya 30 ilden 180 sporcu katıldıÇANAKKALE (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun organize ettiği Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Çanakkale 'de başladı.
Federasyonun 2018 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona Çanakkale 18 Mart Spor Salonu'nda düzenleniyor. 30 ilden gelen 180 sporcu, müsabakalar öncesinde hazırlık çalışmaları yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından müsabakalara geçildi.Kuşak Güreşi Tertip Komitesi Başkanı Faruk Solpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Şampiyonası grup maçlarından sonra ortaokul son sınıf ve lise birinci sınıflarda okuyan öğrencilerimizi Çanakkale 'de buluşturduk. Kültürel faaliyetlerimizin yanında özellikle Çanakkale şehitlerimizi, Çanakkale Savaşları'nı bu yaş grubundaki çocuklarımızın öğrenmesi için etkinlikleri Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun katkısı ile gerçekleştiriyoruz. Kuşak güreşini ve bu kültürü gençlerin öğrenmeleri için mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.Şampiyonada dereceye giren sporcular için yarın ödül töreni düzenlenecek.

Ödül Töreni Muhabir Şampiyon Öğrenciler Birinci Sınıf 

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