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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı - ANTALYA

Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı - ANTALYA

- Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası - Kuşak güreşinin yapıldığı salondan görüntüler - Kuşak güreşi müsabakasından görüntüler - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan'ın konuşması Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Antalya 'da başladıANTALYA (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Antalya 'da başladı.
Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 180 sporcu katılıyor.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, AA muhabirine, düzenledikleri organizasyonlarla gençlere geleneksel sporları tanıtmayı ve öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şampiyonada kadın ve erkeklerde toplam 180 sporcunun mücadele edeceğini belirten Şolpan, "Kuşak güreşi, 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. Sümerler döneminde dünyanın en eski spor objesi güreşçi heykeli. Bu spor, Sümerler'de ve Orta Asya'da birçok bölgede yapılmıştı. Türkmenistan ve Kırgızistan'da milli spor olarak kabul ediliyor." diye konuştu.
Organizasyon, yarın sona erecek.

Dera Muhabir Şampiyon Güreş 

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