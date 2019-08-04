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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kurtdere'de kazanan Ali Gürbüz oldu

Kurtdere'de kazanan Ali Gürbüz oldu

Final güreşlerinden detaylar

Ödül Töreni Başpehlivan Güreş Altın Kemer 

-Ödül töreni

- - Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri Bilal Erdoğan verdi. BALIKESİR

- Balıkesir'de bu yıl Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına 60.'sı düzenlen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde gülen taraf Ali Gürbüz oldu. Finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan olan Ali Gürbüz büyük sevinç yaşadı. Başpehlivan Gürbüz'e altın kemerini Bilal Erdoğan verdi. Kurtdere Güreşlerinde gülen taraf Ali Gürbüz oldu. Güreş kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, her iki pehlivan da büyük efor sarf etti. Rakibini güreşin puanlama bölümünde tuş eden Ali Gürbüz'ün sevinci görülmeye değerdi. Güreşlerin ardından düzenlenen ödül töreninde güreşleri izlemek için şehre gelen Bilal Erdoğan, Ali Gürbüz'e altın kemerini verdi.
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