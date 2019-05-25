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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kürek: Bahar Kupası Kürek Yarışları - SAKARYA

Kürek: Bahar Kupası Kürek Yarışları - SAKARYA

- Sağanak altında gerçekleşen kürek yarışlarından detay Kürek: Bahar Kupası Kürek Yarışları - İki gün sürecek organizasyon, Sakarya 'da başladıSAKARYA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya 'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları başladı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, Fenerbahçe, Galatasaray, Sümerspor Kürek, Sinop Kürek, Denizciler, Hereke Nuh Çimento Kürek, Türk Balıkadamlar, Anadolu Hisarı Kürek, Şişecam Çayırova, Sakarya Gençlik Merkezinin de arasında bulunduğu birçok kulüpten sporcular mücadele ediyor.Sağanak altında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular zaman zaman zorlansa da kıyasıya mücadele etti.Organizasyon, yarın yapılacak yarışlar ve kupa töreninin ardından sona erecek.İlk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:Master erkekler iki çifte: 1. Mehmet Egeli - Ozan Tetik, 2. Özgür Çubukçu - Fert Toska, 3. Özkan Coşgun - İsmal DanacıoğluMaster kadınlar tek çifte: 1. Elif Lermi Bekdemir, 2. Behiçe Aslıhan Dizdaroğlu, 3. Sena SerhadlıoğluYıldız kızlar dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. KomodorYıldız erkekler tek çifte: 1. Şişecam Çayırova A, 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray AYıldız erkekler iki tek: 1. Galatasaray, 2. Fenerbaçe A, 3. Şişecam ÇayırovaYıldız erkekler iki çifte: 1. Fenerbahçe A, 2. Galatasary A, 3. Galatasaray BYıldız erkekler dört tek: 1. Galatasaray B, 2. Galatasaray A, 3. FenerbançeKüçük kızlar dört çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Sümerspor Kürek, 3. Fethiye BelediyeKüçük erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Hereke Nuh Çimento Kürek, 3. Sümerspor KürekGenç kızlar iki çifte: 1. Galatasaary A, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova19 yaş altı erkekler iki çifte: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Sinop Kürek, 3. Fenerbahçe19 yaş altı kadınlar dört çifte dümencili: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. Denizciler, 3. Sümerspor KürekYıldız erkekler sekiz dümencili: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe

Yarış Dera Kupa Töreni Er Kadın Karya 

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