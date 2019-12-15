Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kuraş Türkiye Şampiyonası Düzce'de düzenlendi - DÜZCE

Kuraş Türkiye Şampiyonası Düzce'de düzenlendi - DÜZCE

- Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Bünyamin Er'in konuşması - Müsabakalardan görüntüler - DetaylarKuraş Türkiye Şampiyonası Düzce 'de düzenlendiDÜZCE (AA) - Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun düzenlediği Kuraş Türkiye Şampiyonası, Düzce 'de gerçekleştirildi.
18 Temmuz Spor Salonu'nda, 14 ilden 100 erkek ve 56 kadın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi sporcuların geçişiyle başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Bünyamin Er, müsabakalara katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "Uzun yıllardan sonra kuraş branşına bu denli düzenli, disiplinli ve güzel bir müsabakayla hayat verdikleri için sporcularımızı gerçekten içtenlikle tebrik ediyorum. Bu bizim için önemli bir adım, güzel bir adım. Uluslararası Kuraş Federasyonunun büyük desteği ve takibi var. Bu müsabakaların uluslararası hüviyet kazanmasını talep ettiler. Biz de bunu federasyon üst yönetimiyle konuştuktan sonra bu müsabakaları uluslararası bir kuraş turnuvası haline getireceğiz." ifadelerini kullandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da sporculara başarı diledi.Daha sonra şampiyonaya katılan kadın ve erkek sporcular farklı kategorilerde müsabakalara çıktı.Dereceye giren sporculara ödülleri, Bünyamin Er ve İsa Yazıcı tarafından verildi.

Dera Kadın Sporcu Şampiyon Uluslararası Gori 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı