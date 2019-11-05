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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü genel kurulu - Mustafa Cengiz - İSTANBUL

Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü genel kurulu - Mustafa Cengiz - İSTANBUL

- Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kuruldan görüntüler - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları - Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda oy birliğiyle başkan seçildiİSTANBUL (AA) - Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçildi.Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın görevinden ayrılmasından dolayı Kulüpler Birliği Vakfında olağanüstü genel kurula gidildi.Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptı.Seçime tek aday olarak giren Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu getirildi.
Özel işleri nedeniyle yurt dışında bulunan Mehmet Sepil toplantıya katılmazken, Göztepe Kulübünü başkan yardımcısı Talat Papatya temsil etti. - 10. başkan olduMehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının 10. başkanı oldu.2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı. - Galatasaray'da başkan bir yıl sonra katıldıGalatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık bir yıl sonra Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı.
Cengiz, geçen sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı açıklamadan dolayı toplantılara katılmama kararı almıştı.Sarı - kırmızılı kulübü, bu süreçteki toplantılarda yönetim kurulu üyeleri temsil etmişti.

Divan Başkanlığı Yurt Dışı Toplantı Genel Kurul 

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