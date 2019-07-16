Kulüpler Birliği toplantısı başladı

-Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği'ne gelmesi



- - TFF Başkanı Nihat Özdemir de toplantıda İSTANBUL



- Kulüpler Birliği, Maslak'ta bulunan merkezinde toplandı. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı.

. Vakfın, Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşen toplantıda Süper Lig kulüplerinin başkanlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve Kadir Kardaş yer aldı.

