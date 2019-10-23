Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Krasnodar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenmandan detaylar

- TRABZON


- UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Rusya temsilcisi Krasnodar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Medical Park Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İkinci bölümde ise Rus ekibi taktik çalışması gerçekleştirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Real Madrid Maçından KarelerGalatasaray - Real Madrid Maçından Kareler
Denizlide Fener KazandıDenizlide Fener Kazandı
Başkentte Gol Sesi ÇıkmadıBaşkentte Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Sivasspor Maçından KarelerGalatasaray - Sivasspor Maçından Kareler
Fransa Türkiye Maçından KarelerFransa Türkiye Maçından Kareler
Türk Taraftarlardan Asker SelamıTürk Taraftarlardan Asker Selamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı