- Kızların sahada antrenman yapması - Emine Akbingöl'ün ailesinden ve madalyalarından detay - Emine Akbingöl'ün köyde antrenman yapması - Emine Akbingöl'ün konuşması - Emine Akbingöl'ün saman doldurması taşıması - Emine Akbingöl kuzulara yem vermesi - Detay Köyde dünya şampiyonasına hazırlanıyor - Muş 'un Varto ilçesinde yaşayan milli atlet Emine Akbingöl, temmuz ayında Finlandiya'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası için hazırlıklarını 1900 rakımdaki köyünde de sürdürüyor - Milli atlet Akbingöl:"Amacım dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek. Bunun içinde haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. Hafta sonu eve gidiyorum. Köyde hem antrenman yapıyorum hem de aileme yardım ediyorum" - "Hedefim benim gibi yetenekli kızları keşfetmek. O yetenekleri keşfedip yanıma alıp çalıştırmak istiyorum. Benim gibi başarılı olup hayatlarını kurtarsınlar"MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş 'un Varto ilçesinde yaşayan milli atlet Emine Akbingöl, temmuz ayında Finlandiya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'na hem stadyumda hem de köyünde hazırlanıyor.Varto'nun Haksever köyünde 13 nüfuslu ailenin 18 yaşındaki kızı Akbingöl, yaşadığı bölgenin zorlu coğrafyasında antrenmandan sonraki boş zamanlarında besicilik yapan ailesine yardımcı oluyor.Akbingöl, 12 yaşında eğitim gördüğü okulda görev yapan beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle spora başladı ve 16 yaşında milli sporcu oldu. - "Dünya şampiyonasına hazırlanıyorum" Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi Emine Akbingöl, antrenörler eşliğinde stadyumdaki çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor.Sırbistan'daki Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 1500 metrede birinci, Çekya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 3000 metrede birinci ve Portekiz'deki Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda da ikinci olan Fenerbahçe Kulübünün sporcusu Akbingöl, 10 - 15 Temmuz'da Finlandiya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefliyor.Milli sporcu Akbingöl, AA muhabirine, köyde yaşadığını ve kalabalık bir ailenin çocuğu olduğunu anlattı.Katıldığı birçok yarışmada derecelerinin olduğunu belirten Akbingöl, şöyle konuştu:"Spora severek başladım. Zor bir iş ama seviyorum. En büyük destekçim ailem. Onlar sayesinde koşuyorum ve böyle güzel dereceler aldım. İki yıldır Fenerbahçe Kulübünde yarışıyorum. Kulüp maddi ve manevi her konuda bana destek oluyor. Dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Amacım dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek. Bunun içinde haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. Hafta sonu eve gidiyorum. Köyde hem antrenman yapıyorum, hem de aileme yardım ediyorum." - "Saman taşıyorum ve koyunlara bakıyorum"Yaşadığı köyde hafta sonları besicilik yapan ailesine her konuda yardımda bulunduğunu anlatan Akbingöl, şunları kaydetti:"Spora başladığımda maddi durumumuz yetersizdi. Kulüpten 2 yıldır maddi destek alıyorum. 11 kardeşiz, kalabalık bir aileyiz. Babam hepimize bakmak zorunda. Babam hayvancılıkla uğraşıyor. Okuyan kardeşlerime elimden geldiğince maddi yardım ediyorum. Babamın yükünü hafifletiyorum. Hayvanlarımız var. Her yaz yaylaya gidiyorum. Anneme ev işlerinde yardım ediyorum. Hayvanlarla uğraşıyorum. Muş 'ta okula gidiyorum. Hafta sonu eve geldiğimde babama yardım ediyorum. Hiç çekinmeden saman taşıyorum ve koyunlara bakıyorum."Köyde antrenman yaptığında 12 yaşındaki otizmli kardeşinin de kendisiyle koştuğunu belirten Akbingöl, "Benim için çok güzel ve keyifli bir antrenman oluyor. Kardeşimden de çok güzel destek alıyorum." ifadelerini kullandı. - "Yetenekli kızları keşfetmek istiyorum"Üniversite birinci sınıf öğrencisi olduğunu aktaran Emine Akbingöl, öğretmen olmayı çok istediğini söyledi.
Kız çocuklarının okumasının çok önemli olduğunu anlatan Akbingöl, "Hedefim benim gibi yetenekli kızları keşfetmek. O yetenekleri keşfedip yanıma alıp çalıştırmak istiyorum. Benim gibi başarılı olup, hayatlarını kurtarsınlar. Kendilerine güvensinler." değerlendirmesinde bulundu.Baba Cemil Akbingöl de kızını her zaman desteklediğini kaydederek, "Emine ile çok gurur duyuyorum. Kızımın her zaman arkasındayım." diye konuştu. antrenmanDünya Gençler ŞampiyonasıFinlandiyaKoşuMilli sporcu Emine Akbingöl Muş VartoMuhabir İbrahim YaldızRedaktör İbrahim YakutYayınlayan Alim Tunçay