Koşukavak: “Kubilay’a kral tacı koysunlar”



- Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Osmanlıspor galibiyetinin ardından, “İlk yarı itibariyle 3-0 olsaydı, bitmişti. 2-2 olacağından çok endişe duydum. Bu maç 4-1, 5-1 de bitebilirdi” dedi.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Oyunun zor olacağını biliyorduk. Rakip takımın analizlerinde geçen seneden kalan 11 oyuncu var. Biz bu dezavantajlarla oynuyoruz. Birlikte zaman geçirmedik. Oyunun 20-25 dakikası oyunu kontrol ettik. Gol gelince oyun bizim kontrolümüze geçti. 2-0 olunca tamamen oyunu biz kontrol edeceğimizi düşünürken devre arasında tehlikeli bir skor olduğunu konuştuk. Belki 2-2 de bitebilirdi. Oyunu kontrol edememe ve 2-0 oynayamama konusunda canım sıkıldı. Biz hem maç kazanıyoruz hem oyuncu kazanmaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncular var. İlk yarı itibariyle 3-0 olsaydı bitmişti. 3. golü arayıp maçı bitirme derdindeydim. İkinci yarıda da bunu istemiştik, pozisyonlar da vardı. 2-2 olacağından çok endişe duydum. Bu maç 4-1 5-1 de bitebilirdi” dedi.

“Baya meşakkatli bir iş var” Bir basın mensubunun, “Yeni oyuncular ne zaman hazır olabilir?” sorusunu yanıtlayan Koşukavak, “Kendi gayretlerine bağlı. Hazırlık dönemi kaç hafta oluyorsa o kadar sürecek. Belki 6-8 hafta sonra. 6-8 hafta ama sadece antrenman yaparlarsa. Bu süre uzayabilir. Sezon başı ful 2 ay boyunca günde 2 antrenman yapılıyor. Baya meşakkatli bir iş var aslında” diye konuştu.

“Kral tacı koyup öyle paylaşsınlar” Kubilay Kanatsızkuş’un yükselen performansına ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Yalçın Koşukavak, “Ben bir şey yapmadım. Transfer sürecinde de çok özverili davrandı. Eleştirilere asla katılmıyorum. Sosyal medyada hoş olmayan şeyler görüyorum. Acayip görüntüler var. O paylaşımları yapanlardan rica ediyorum kral tacı koysunlar öyle paylaşsınlar” dedi.



