Koşarken ölen atletizmin efsane ismi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-- Dulda'nın kızı Ayşenur Dulda'nın konuşması

-- Altan Türkeri'nin konuşması

-- Altan Türkeri'nin tabutun başında gözyaşı dökmesi

-- Fatih Çimtimar'ın konuşması

-- Murat Kocakaya'nın konuşması

-- Cenaze namazının kılınması

-- Genel ve detay



- - Erdoğan Dulda'nın kızı Ayşenur Dulda:- "Babam, 'Atatürk yolunda Fizan'a koşarım' dedi, Atatürk yolunda Fizan'a koştu" ANKARA



- Büyük Atatürk Koşusu'nda koştuğu sırada hayatını kaybeden Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, son yolculuğuna uğurlandı. Dulda'nın kızı Ayşenur Dulda, "Babam, 'Atatürk yolunda Fizan'a koşarım' dedi, Atatürk yolunda Fizan'a koştu" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü nedeniyle 27 Aralık’ta Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayıp Ankara Garı önünde sona erecek yarışa defalarca katılan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, bu senede etkinliğe katıldı.

Anıtkabir'in önünden geçtiği sırada fenalaşan Dulda, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dulda için Türkiye Atletizm Federasyonunda tören düzenlendi.

Törene, Dulda’nın kızları Ayşenur ve Yurdanur Dulda'nın yanı sıra Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, eski milli atletler, genç sporcular ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Ayşenur Dulda, babasının Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı olduğunu belirterek, "Babam, 'Atatürk yolunda Fizan'a koşarım' dedi, Atatürk yolunda Fizan'a koştu. 'Ömrümün son damlasına kadar koşacağım, son nefesime kadar koşacağım' dedi, son nefesine kadar koştu. Dediğini yaptı" ifadelerini kullandı. "Keşke sağ olsaydı da yine geçseydi" Büyük Atatürk Koşusu'na 61 kez katılan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran Altan Türkeri, arkadaşı Dulda'yı anlattı. Türkeri, "1952 yılında atletizme başladım 61 kez Atatürk Koşusu'nu koştum. Erdoğan ağabey çok yakın bir arkadaşımdı, dostumdu, rakibimdi. Son 4 yarışta 4 defa geçti beni. Keşke sağ olsaydı da yine geçseydi. Beraber antrenman yapardık. Çok büyük bir sporcuydu. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın canım ağabeycim" dedi.

Türkeri'nin Dulda'yı anlatırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çimtimar ise, "İnsanlar, sadece büyük şampiyon olmadan da gönüllerin büyük şampiyonu olabiliyormuş. Bunun en büyük örneğidir. 'Ben her yarışın sonunda gelirim ama herkesten çok alkış alırım' diyordu. Evet, öyle oldu, herkesten çok alkışını aldı, duasını aldı diye düşünüyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"Erdoğan ağabey bir azmin göstergesidir" Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya da, "Bugün gerçekten kederli bir gündeyiz. Ama Erdoğan ağabeyimiz hepimize spor yapan insanların ne kadar sağlıklı olabileceğini, sporun Türk halkı için ne kadar gerekli olduğunun bir göstergesidir. Erdoğan ağabey bir azmin göstergesidir. Bu yaşta Atatürk Koşusu'nu yıllarca tamamlayabilmek büyük bir azimdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ve Türk spor ailesi olarak kendisini minnetle anıyoruz" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonundaki törenin ardından Dulda için Cebeci Asri Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dulda, burada toprağa verildi.



