‘Koşabiliyorken Koş’ projesinde Isparta’da yeni dönem başladı Haberi

-Antrenörlerin vatandaşlara destek vermeleri

-Genel görüntüler ve detaylar



- ISPARTA



- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Koşabiliyorsan Koş’ projesi Isparta’da devam ediyor. Isparta İl Müdür Vekili Mehmet Yolcu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında ülke genelinde başlatılan 'Koşabiliyorken Koş´ projesini ilimizde uygulamaya devam ediyoruz. Amacımız spor yapan insanlarımızın antrenörlerimiz eşliğinde daha bilinçli spor yapmalarını sağlamak" dedi.

Spor kültürünün yaygınlaştırılması, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla 2012 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi Isparta’da uygulanmaya devam ediyor. ‘Antrenör ve Tesis Bizden, Spor Yapmak Sizden’, ‘Hayatınız Spor Olsun, ‘Hareketli Yaşa Spor Yap, Ödülün Sağlık Olsun’ sloganıyla yola çıkan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 7'den 77'ye halkın spor yapma imkanı veren 'Koşabiliyorken Koş' projesi yeni dönem çalışmalarına başladı.

Proje kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Atatürk Stadyumu'nda hafta içi her gün deneyimli erkek ve kadın antrenörler eşliğinde 09.00-10.30 ile 17.00-18.30 saatleri arasında bilinçli ve sağlıklı bir şekilde spor yapılmasını sağlıyor. 7’den 70’e tüm herkesi kapsayan proje Projede yeni dönem 26 Mart 2018 Pazartesi günü başladı.

Proje kapsamında bir araya gelen antrenörler, sporcular ve yaşlısından gencine herkes hep birlikte spor yaptı. Antrenör eşliğinde çocuklarıyla birlikte spor yapan veliler uygulamadan ve organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Katılımcılara ‘Dinamik Sporcu Bilgi Yönetim Sistemi Sporcu Kartı’ verilerek, sağlıklı spor yaptıkları ve tesisleri kullandıkları kayıt altına alınıyor. 'Koşabiliyorken Koş' projesinin, Isparta’nın tüm ilçelerinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlükleri'nin hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi. Yolcu: “Asıl amacımız, antrenörlerimiz eşliğinde daha bilinçli spor yapılmasını sağlamak” Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yolcu, ‘Koşabiliyorken Koş’ projesinin, vatandaşlara kontrollü ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırması açısından önemli bir çalışma olduğuna dikkat çekti. Tüm vatandaşları 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında spor yapmaya davet eden Yolcu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında ülke genelinde başlatılan 'Koşabiliyorken Koş´ projesini ilimizde uygulamaya devam ediyoruz. Yeni dönem çalışmalarımıza başladık. Sağlıklı kalmak amacıyla spor yapan vatandaşlarımız var. Projedeki asıl amacımız spor yapan insanlarımıza antrenörlerimiz eşliğinde, onların daha bilinçli spor yapmalarını sağlamak. Bu doğrultuda hafta için her gün 09.00-10.30 ile 17.00-18.30 saatleri arasında antrenörlerimiz Atatürk Stadyumu’nda spor yapmaya gelen vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar. Vatandaşlarımız da kendileriyle ilgili ya da öğrenmek istedikleri ne varsa antrenörlerimize sorabilirler. Projemizi il merkezimizde olduğu gibi tüm ilçelerimizde de uygulayacağız. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı ve düzenli spor yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

