Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Korkmaz: “Kazanılan 1 puan iyidir”

Korkmaz: “Kazanılan 1 puan iyidir”

Bülent Korkmaz açıklama

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

-detay

- - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:- “Fenerbahçe’nin durumu ne olursa olsun büyük takım. Aldığımız 1 puan ve totalde ilk yarıyı kapattığımız 27 puan bizim için önemliydi” ANTALYA

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe’nin durumu ne olursa olsun alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, kazanılmış bir puanın sevindirici olduğunu söyledi.

Ligde kazanılan her puanın önemli olduğunun altını çizen Korkmaz, “Fenerbahçe’nin durumu ne olursa olsun büyük takım. Aldığımız 1 puan ve totalde ilk yarıyı kapattığımız 27 puan bizim için önemliydi. Eksik ve sakat oyuncularımıza rağmen onların yerine oynayan oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Artık ikinci yarıya iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Sivasspor Maçından KarelerGalatasaray - Sivasspor Maçından Kareler
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçından KarelerBeşiktaş - Kasımpaşa Maçından Kareler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı