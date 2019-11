Korkmaz: 'İkinci yarıdaki oyun umutlandırdı'

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Futbolcularımın ikinci yarıdaki reaksiyonu beni mutlu etti ve umutlandırdı. Aslında her maçta ikinci yarıdaki oyunu oynamamız gerekir" dedi.

Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, üç maçtır bireysel hatalardan gol yiyerek mağlup olduklarını belirtti.

Bireysel hatalardan dolayı alınan sonuçların kendisini üzdüğünü ifade eden Bülent Korkmaz, “Ama bu maçta ilk yarı ile ikinci yarı ortada bambaşka oyun vardı. İlk yarıda 30 saniyede iki gol yedik. Futbolcularımın ikinci yarıdaki reaksiyonu beni mutlu etti ve umutlandırdı. Aslında her maçta ikinci yarıdaki oyunu oynamamız gerekir" dedi.

Yenilginin kendilerini son derece üzdüğünü sözlerine ekleyen Korkmaz, “Bugün yine tribünler doluydu. Taraftarlarımızı üzdük. Takım adına onlardan özür deliyorum. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu maçın ikinci yarısındaki mücadeleyi 90 dakikaya yayarsak bir sorun kalmaz diye konuştu.

Bir gazetecinin Bahadır Öztürk'ü bireysel hatalarını sorması üzerine Bülent Korkmaz, “Bir oyuncu değil, herkes hata yapıyor. Üç maçtır bireysel hatalardan gol yiyoruz. Ama her golcü gibi Bahadır da hata yapabilir. Neticede futbol hatalar oyunu. Dolayısıyla bu hatalarını düzeltmesi için daha çok çalışması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. İdeal kadro oluşumunda yaşananlar sorunlar konusundaki soruya ise Bülent Korkmaz şu yanıtı verdi: “Sakalıklar, cezalılar oluyor. Bu haftada Hakan sakat. Futbolda bu türlü aksilikler oluyor. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Bu geçiş sürecini inşallah Rize maçını kazanarak atlatacağız." Maçın son dakikalarında Serdar Özkan'ın vuruşu sonucunda kaleci Karius'un kurtardığı pozisyonu hatırlatan bir gazetecinin, “Bu pozisyonda Kraius mu kurtardı, Serdar mı kaçırdı? Şeklindeki sorusuna Korkmaz, “Sırf o pozisyon değil. Maçta birkaç net pozisyonumuz vardı. Sonradan giren oyuncularımızın performansından memnunum" şeklinde cevap verdi. Takımın genç futbolcusu Mukairu ile ilgili soruya ise Bülent Korkmaz şu yanıtı vererek, konuşmasını tamamladı: “Mukairu 19 yaşında, yetenekli bir oyuncu. Gelecekte daha iyi olacak. Oyun olarak istediğimiz aldık ancak sonuç olarak alamadık. Ama sonuç da alacağız."



loading...