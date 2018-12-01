Korkmaz: “Galibiyeti hakkettik”



- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, savunmayı da iyi yaparak hakkettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, 3 puanı hakkettiklerini söyledi.



Sahada ilk ve ikinci yarı farklı oyun olduğunu dile getiren Korkmaz, “İlk yarı oyuna hakimdik, ikinci yarı savunma yönünü iyi yaptık. Futbolda bunlarda var. Savunmayı iyi yaptık ve kazandık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlarında desteğiyle oyuncuların direnci arttı. O nedenle hakkettiğimiz bir maç kazandık” dedi.

Hakem hakkında görüşleri sorulan Korkmaz, “Hakem hakkında bir kez yorum yaptım, bir daha yapmadım. Anlık tepkiler. Bunlar olur. Maçtan sonra önemli olan sarılıp ayrılabilmek. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum” cevabını verdi.

