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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Korkmaz: ”Galibiyete ihtiyacımız vardı'

Korkmaz: ”Galibiyete ihtiyacımız vardı'

Bülent Korkmaz açıklama

- Korkmaz: ”Galibiyete ihtiyacımız vardı"- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:- "İyi oynayıp kazandık, böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" ANTALYA

Başsağlığı Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynayıp kazandıklarını belirterek, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, iyi oynayıp kazandıklarını belirterek, böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu kaydetti.
Sahalarında uzun zamandır kazanamadıklarını hatırlatan Korkmaz, “Bu galibiyet oyuncularımı güven, moral ve motivasyonu açısından iyi oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Aile bağları çok güçlü bir takımız, zor dönemlerden geçiyoruz. Geçmeye de devam ediyoruz. Bu galibiyetlerle bu zor dönemleri atlatacağız” dedi.
Oyuncusu Serdar Özkan’a da yeniden başsağlığı dileyen Korkmaz, "Umarım en kısa zamanda aramıza döner” dedi.
Sergen Yalçın sorusu Sergen Yalçın ile Amilton arasında durumun sorulduğu Korkmaz, “Görmedim ama Sergen hoca kolay kolay sinirlenmez bir şeye. Her oyuncunun rakibe de kendi arkadaşlarına da saygı göstermesi gerekir. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama öğreneceğim” açıklamasını yaptı.
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