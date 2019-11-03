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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Köprüde renkli görüntüler

Köprüde renkli görüntüler

Maratondan renkli görüntüler

- İSTANBUL

Kamera 


- 41. İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 100 bin vatandaş halk koşusuna katıldı.
Köprüde kahvaltı edenlerin yanı sıra boğaza karşı çay keyfi yapan katılımcılar, kameralara renkli görünler verdi. 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda gerçekleştirilen halk koşusuna İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Saat 09.45’te start alan halk koşusuna yaklaşık 100 bin kişi katıldı.
Sabah erken saatlerinde start noktasında toplanan vatandaşlar, hem köprünün hem de İstanbul’un zevkini yaşadı. Günün en mutlu olanları ise çocuklar oldu. Öte yandan köprüde kahvaltı edenlerin yanı sıra boğaza karşı çay-kahve keyfi yapan vatandaşlar renkli görüntülere imza attı.
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