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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kopenhag, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı

Kopenhag, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı

Kopenhag antrenmanından detaylar

Rektör Basın Mensupları 

-Atiba Hutchinson ve oğlu Noah'dan detaylar

- İSTANBUL

- UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Kopenhag, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Stale Solbakken yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Danimarka ekibi, idmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu. Ayrıca Kopenhag idmanını Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson ile oğlu Noah da ziyaret etti.
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