Konyasporlu oyuncular öğrencilerle buluştu - KONYA
- Konya sporlu oyuncular öğrencilerle buluştu - Adis Jahovic ve Petar Filipovic'in konuşması - İmza töreninden görüntüler Konya sporlu oyuncular öğrencilerle buluştuKONYA (AA) - Atiker Konya sporlu futbolcular Adis Jahovic, Petar Filipovic ve Mücahit Can Akçay, öğrencilerle imza gününde bir araya geldi. Konya Şehir Kolejinde düzenlenen imza gününde yeşil beyazlı oyuncular, büyük bir coşku, sevgi ve yoğun tezahüratlarla karşılandı. Okulun konferans salonundaki etkinlikte futbolcular, öğrencileri selamladı.Jahovic, Filipovic ve Mücahit, salonda kendileri için hazırlanan video klibi izledi.Öğrenciler daha sonra formalarını imzalatabilmek için sahne önünde uzun kuyruk oluşturdu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği imza günü, fotoğraf çekimiyle sona erdi.