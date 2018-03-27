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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Konyasporlu oyuncu Selim Ay: “Bizim için çok zorlu bir maç bunun farkındayız”

Konyasporlu oyuncu Selim Ay: “Bizim için çok zorlu bir maç bunun farkındayız”

Selim Ay'ın konuşması

- KONYA

Allah Irak 


- Atiker Konyasporlu futbolcu Selim Ay, Osmanlıspor maçı öncesinde yapılan antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı futbolcu Selim Ay, zorlu bir maç oynayacaklarının farkında olduklarını belirterek, “İki haftadır saha içinde daha düzenli ve daha umut veren bir Konyaspor olduğunu düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımın da düşünceleri bu dışarıya da bunu yansıttığımıza inanıyorum. Maçın öneminin farkındayız çok önemli bir maç kimse desteğini bizden esirgemesin biz dediğimiz gibi güzel bir seri yakalamak istiyoruz. İçerideki Kayserispor maçıyla bunun başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah da öyle olmuştur. Osmanlıspor maçını yenip biraz daha rahatlayıp bu sene dediğim gibi ne bizi üzenleri ne sevenleri üzeceğiz ne de kendimiz üzüleceğiz. İnşallah Konyaspor'u hak ettiği yerlere ulaştıracağız biraz daha üst sıralarda bitireceğiz” ifadelerini kullandı. “İç sahada taraftarla birlikte aile ortamı içinde kenetlenmiş durumdayız” İç saha galibiyetine kenetlenmiş durumda olduklarını belirten yeşil-beyazlı oyuncu Selim Ay, “Bu başlangıç olur inşallah. İç sahada galibiyetimiz kenetlenmiş durumdayız. İç sahada taraftarla birlikte aile ortamı içinde kenetlenmiş durumdayız. Bizi yalnız bırakmayacak onlarda bizi sevenlerde aynı desteklerini devam ettirsinler. Geçmişte böyle oldu, şöyle oldu diyecek vakit yok şu an esas bizim için. Biz öyle bir ihtimal düşünmüyoruz. Dediğim gibi tamamen kenetlendik, illa ki hatalar olmuştur çünkü şu an gelinen nokta çok da iyi görünmüyor. Dediğim gibi geçmişe bakmanın çok fazla bir önemi yok hem de zarar verir geçmişi düşünmek geçmişten ders alınacaksa bunu vakti de şu anda değil lig bittikten sonra inşallah bize kötüye mal olmaz. Çok iyi kenetlendik. İyi yerde bitireceğiz ama inşallah. Biz düşmeyi düşünmüyoruz. Allah’ın izniyle inananlarla birlikte iyi bir yerde bitireceğiz” şeklinde konuştu.

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