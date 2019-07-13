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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmandan detay görüntüler

- KONYA

ve Gol Rektör 


- Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yapılan antrenmanlarla devam ettiriyor. Konyaspor, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına Bolu’da gerçekleşen birinci etap kampında sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman iki grup halinde salonda yapılan kuvvet çalışması ve CORE ısınma ile başladı.
Sahada yapılan pas ve gol çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sonlandırıldı. Öte yandan salon çalışmasında yer alan oyuncular Petar Filipovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etti.
ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
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